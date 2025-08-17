Adana\'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi'nde M.O. yönetimindeki 23 HA 214 plakalı otomobil, Yüksel T. idaresindeki 01 AYA 735 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
