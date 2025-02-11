Adana'da Motosiklet Kazası: Sanığa 32 Yıla Kadar Hapis Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Motosiklet Kazası: Sanığa 32 Yıla Kadar Hapis Talebi

Adana'da otomobille motosikletliye çarpan sanığın 12-32 yıl hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

11.02.2025 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobiliyle çarptığı motosikletlinin ölümüne, araç sürücüsünün de yaralanmasına neden olan tutuklu sanığın 12 yıl 6 aydan 32 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İzzet Sefa R. ile tanık C.H. ve taraf avukatları katıldı.

Beyanı alınan tanık C.H. sanığın olay öncesinde bulunduğu restoranın işletme müdürü olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Olay günü 3 kadın misafir geldi. Yaklaşık 20 dakika sonra da 3 erkek, bayanların bulunduğu masaya geldi. 6 kişi oturdular. Masadakilerin hepsi alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde masada bulunan bir bayan kalkmak istedi. Kazaya karışan ve ismini İzzet Sefa R. olarak öğrendiğim huzurda bulunan sanık, bu kadına eşlik edeceğini söyledi. O sırada kazaya karışan bu kişi, aracının anahtarını valeye bırakan ve masada bulunan kadın misafirden aracını istedi. Bu kadın 'beraber kalkalım' demesine rağmen kazaya karışan sanık 'ben hemen bırakır gelirim' dedi. Daha sonra İzzet Sefa R. ile kadın mekandan araçla ayrıldı. Bütün görgüm ve bildiklerim bunlardan ibarettir."

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık İzzet Sefa R, "Olayın üzerinden 24 saat geçmeden polise teslim oldum. Üniversite öğrencisiyim. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum."

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki mevcut delil durumu, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz olması dikkate alınarak İzzet Sefa R'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, 21 Nisan 2024'te İzzet Sefa R. (21) kullandığı otomobille önce Suriye uyruklu Ziyad Seleş'in (33) idaresindeki motosiklete ardından da Yakup C'nin (33) aracına çarpmıştı. Kazada Ziyad Seleş hayatını kaybetmiş, Yakup C. yaralanmıştı.

Kazayla ilgili 22 Nisan 2024'te tutuklanan İzzet Sefa R. hakkında "haksız yere bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlarından 12 yıl 6 aydan 32 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Motosiklet, 3-sayfa, Güncel, Seyhan, Hukuk, adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Motosiklet Kazası: Sanığa 32 Yıla Kadar Hapis Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:48 Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
17:56 8 yaşındaki Narin cinayetinde ağabey Enes Güran için tahliye talebi 8 yaşındaki Narin cinayetinde ağabey Enes Güran için tahliye talebi
17:52 Trump’tan gazı alıp el yükselttiler İsrailli aşırı sağcı Bakan’dan “Gazze’yi ilhak“ tehdidi Trump'tan gazı alıp el yükselttiler! İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan "Gazze'yi ilhak" tehdidi
17:12 Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
08:33 Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
08:22 Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:58 Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü
07:57 Mansur Yavaş’tan ön seçim zirvesinde dikkat çeken sitem Mansur Yavaş'tan ön seçim zirvesinde dikkat çeken sitem
07:46 Kedisini araçta bırakıp yurt dışına çıktı Kedisini araçta bırakıp yurt dışına çıktı
07:46 Sürücüler dikkat Bunları yapan hapis yatacak Sürücüler dikkat! Bunları yapan hapis yatacak
07:27 “Ön seçimde yokum“ diyen Yavaş’tan ikili aday formülü "Ön seçimde yokum" diyen Yavaş'tan ikili aday formülü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 20:56:49. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Motosiklet Kazası: Sanığa 32 Yıla Kadar Hapis Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.