Adana'da bisiklet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda Fırat Okumuş idaresindeki 01 AOZ 754 plakalı motosiklet ile bir bisikletli çarpıştı.
Kazada kafasını refüje çarpan Okumuş ağır, bisiklet sürücüsü ise hafif yaralandı.
Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Okumuş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Bisiklet sürücüsünün tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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