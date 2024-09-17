Adana\'da motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Adana'da minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, Abdullah Hüsnü Buyuran idaresindeki 01 DKA 38 plakalı kamyonet, yolda şerit değiştiren elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim Çarruh'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Çarruh'u Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Çarruh, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.