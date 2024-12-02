Adana'da Mühimmat Çalan 7 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Mühimmat Çalan 7 Şüpheli Tutuklandı

Adana\'da Mühimmat Çalan 7 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Özel Harekat Müdürlüğü deposundan çalınan mühimmat nedeniyle 7 şüpheli tutuklandı.

02.12.2024 19:17
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Adana Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü deposundan çalınan mühimmatla ilgili 7 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Valilikten Özel Harekat Şube Müdürlüğü deposundan mühimmat çalınmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda, 'zimmet ve silah-mühimmat ticareti' suçlarından gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklanmış, 4'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır." denildi.

Adana Valiliğinden dün yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanılmıştı:

"İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü deposundan çeşitli mühimmatın çalınmasıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, 'zimmet ve silah-mühimmat ticareti' suçunu işlediği tespit edilen faillerin yakalanmasına yönelik çok yönlü araştırma ve soruşturma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 11 şahıs gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında İl Emniyet Müdürlüğü depo envanterine kayıtlı olduğu tespit edilen mühimmat ele geçirilmiştir. Basın organları ve sosyal medyada yer alan söz konusu mühimmatın Bayğaralar silahlı suç örgütüne satışına ilişkin iddialar konusunda herhangi bir delile rastlanılmamıştır. Başlatılan adli ve idari soruşturmalar çok yönlü olarak yürütülmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Mühimmat Çalan 7 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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