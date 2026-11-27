Adana'da öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanması amacıyla başlatılan "Narenciye Dostu Okul Kantinleri Programı" kapsamında etkinlik yapıldı.

Valilik öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü ve Adana Ticaret Borsası işbirliğiyle yürütülen program için merkez Seyhan ilçesindeki Ziyapaşa Ortaokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte öğrencilere narenciye ürünlerinin sağlığa yararları ve düzenli meyve tüketiminin önemi konusunda bilgi verildi.

Vali Mustafa Yavuz ve protokol üyeleri, öğrencilere meyve ve meyve suyu ikram etti.

Yavuz, programdaki konuşmasında, narenciye üretiminde Adana'nın birinci sırada olduğunu söyledi.

Narenciyenin insan sağlığı açısından önemini vurgulayan Yavuz, "Projemiz ilerleyerek devam edecek. Çocuklarımızın soğuk havalarda daha sağlıklı beslenmeleri ve bağışıklıklarının güçlenmesi noktasında dikkati çekmek ve narenciye tüketiminin sağlığa faydalarını çocuklarımıza ve ailelerimize hatırlatmak istedik." dedi.

Vali Yavuz, proje kapsamında çiftçilere destek olmak amacıyla 81 ile mektup gönderdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle belediyelerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, yemekhanesi olan kurumlarımızda narenciye tüketilmesi noktasında mektubumuzu gönderdik. Güzel geri dönüşler elde ediyoruz. Şu an talepler geliyor. Çiftçimizle buluşturacağız. İnşallah hep birlikte hem narenciye tüketimine dikkati çekip hem de vatandaşlarımızın sağlıklı beslenmesine katkı sağlayacağız. Çiftçimize de bir nebze olsun, karınca kararınca destek sağlamış olacağız."

Öğrencilerden Damla Su Güneş, etkinlikte faydalı bilgiler öğrendiğini ifade ederek, "Çok güzel etkinlikler yaptık. Portakal sıktık, bize ikram ettiler. Eğlenceliydi." dedi.

Irmak Kuzu ise bu tür etkinliklerin her zaman yapılmasını istediğini kaydetti.