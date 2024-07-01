Adana'da Öğrenci Yurdunda Güvenlik Görevlisi Öldürülmesi Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Adana'da Öğrenci Yurdunda Güvenlik Görevlisi Öldürülmesi Davası Devam Ediyor

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir erkek öğrenci yurdunun güvenlik görevlisinin darbedilip bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanığın yargılanması devam ediyor. Sanıklar, 'haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Duruşmada sanıkların tahliye talepleri reddedildi ve duruşma ertelendi.

01.07.2024 14:49
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde erkek öğrenci yurdunun güvenlik görevlisinin darbedilip bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanığın, "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 24'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cihad A. ve kayınbiraderi Erhan Ü. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Cihad A, olay sırasında kendisinin de yaralandığı belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Diğer sanık Erhan Ü. de olay günü Gökhan Şahin'i öldürme amaçlarının olmadığını savunarak, tahliyesini ve beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması, tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi, bu celse gelmeyen tanıkların diğer duruşma dinlenilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Gültepe Mahallesi'ndeki öğrenci yurdunun bahçesinde güvenlik görevlisi Gökhan Şahin (32), 6 Haziran 2023'te tartıştığı Cihad A. (34) ve kayınbiraderi Erhan Ü. (34) tarafından darbedilip bıçaklanmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Şahin, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan şüpheliler Cihad A. ve Erhan Ü. 8 Haziran 2023'te tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Sarıçam, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Öğrenci Yurdunda Güvenlik Görevlisi Öldürülmesi Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Öğrenci Yurdunda Güvenlik Görevlisi Öldürülmesi Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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