Adana'da Öğretmen Eşini Öldüren Uzman Çavuş Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da Öğretmen Eşini Öldüren Uzman Çavuş Yakalandı

Adana\'da Öğretmen Eşini Öldüren Uzman Çavuş Yakalandı

Adana'da öğretmen eşi Hatice Çelik'i öldüren ve bacanağı Murat Akdöker'i ağır yaralayan uzman çavuş Gökhan Çelik yakalandı. Çelik'in sorgusu devam ederken Akdöker'in hayati tehlikesi devam ediyor. Olayın ardından polis ekipleri, Çelik'e teslim olması için ihtar verdi ancak reddedince vuruldu. Çelik, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Öğretmen Hatice Çelik'in cenazesi ise Adana'da toprağa verildi.

29.06.2024 10:52
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ADANA'da öğretmen eşi Hatice Çelik'i (29) öldürüp, bacanağı Murat Akdöker'i de ağır yaralayan uzman çavuş Gökhan Çelik (27) yakalandı. Çelik'in sorgusu sürerken Akdöker'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı'nda meydana geldi. Murat Akdöker yönetimindeki 70 AAF 487 plakalı otomobilde bulunan 1 çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik ile daha önce hakkında şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi uzman çavuş Gökhan Çelik arasında tartışma çıktı. Aralarında kıskançlık nedeniyle geçimsizlik olduğu belirtilen çiftten Gökhan Çelik, beylik tabancasını çekince Hatice Çelik otomobilden inip, kaçmaya çalıştı. Ancak Gökhan Çelik, kendisi gibi Mardin'de görev yapan eşini arkasından ateş edip öldürdü, ardından da bacanağı Murat Akdöker'i vurdu. Seken kurşunlar yoldan geçen 2 kişiyle bölgeden geçen polis aracına isabet etti.

Olaya müdahale eden polis ekipleri, cinayet şüphelisine teslim olması konusunda ihtarda bulundu. Ancak Çelik teslim olmayı reddedince bacağından vuruldu. Gökhan Çelik, yaralı halde ara sokaklara girip izini kaybettirdi. Olayla ağır yaralanan Akdöker'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken seken kurşunlarla yaralanan 2 kişinin ise tedavisi sürüyor.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Polisin yaraladığı uzman çavuş Gökhan Çelik, bölge ablukaya alınarak gün boyunca arandı. Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir binanın damında saklandığı belirlenen Çelik, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yarası hafif olan Çelik, tedavisinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan öğretmen Hatice Çelik'in cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Çelik'in cenazesi Adana'da toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Gökhan Çelik, Hatice, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Öğretmen Eşini Öldüren Uzman Çavuş Yakalandı - Son Dakika

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