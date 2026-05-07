Adana'da Okul Güvenliği Toplantısı - Son Dakika
Adana'da Okul Güvenliği Toplantısı

07.05.2026 16:11
Vali Yavuz, okulların güvenliğini görüşmek üzere toplantı yaptı, işbirliğini vurguladı.

Adana'da okullarda alınan tedbirler Güvenli Eğitim Toplantısı'nda değerlendirildi.

Vali Mustafa Yavuz başkanlığında Valilik Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Hasan Balcı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ile ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

Toplantıda okulların çevresinde alınan güvenlik tedbirleri ve alınan diğer uygulamalar ele alındı.

Vali Mustafa Yavuz, toplantıda, okul güvenliğinin önemli olduğunu belirtti.

Güçlü bir gelecek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Yavuz, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın güven içerisinde eğitim alabilmesi için tüm kurumlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalarımızı kararlılıkla ve aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:30
15:59
15:59
15:48
15:21
15:09
