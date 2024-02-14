Adana'da Operasyonda Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Operasyonda Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Adana\'da Operasyonda Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 3 tabanca ve kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14.02.2024 10:01  Güncelleme: 10:03
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Adana'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 tabanca ve kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi, yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde iki farklı ikamette ruhsatsız silahlar bulunduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine ekipler, 2 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 3 tabanca, kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait 8 şarjör ve 96 mermi ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler Kadir K, Mehmet Reşit K. ve Doğan D. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kadir K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Mehmet Reşit K. ve Doğan D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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