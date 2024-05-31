Adana merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 42 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Adana merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 42 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 42 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana merkezli organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Kuyu-1' operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında aranan 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 53'e yükseldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük'ün yaptığı suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

31.05.2024 12:46
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Adana merkezli organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-1" operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 29 Mayıs'ta Adana ve Muğla'da düzenlenen "Kuyu-1" operasyonu kapsamında aranan 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 53'e yükseldi.

Şüphelilerden 11'i ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, suç örgütünün elebaşları olduğu iddia edilen Mustafa ile kardeşi Ramazan Altınyüzük'ün de arasında olduğu 42'si adliyeye sevk edildi.

Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana merkezli "Kuyu-1" operasyonunda elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük'ün yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini, 51 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Yerlikaya, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, nitelikli yağma, korkutma, para alma, kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs ve yasa dışı silah ticareti" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini, operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 42 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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