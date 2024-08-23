Adana'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı

Adana'da gerçekleştirilen 'Kuyu-17' operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, organize suç örgütüne yönelik nitelikli yağma, mala zarar verme, kasten yaralama, silahla tehdit ve kanuna muhalefet suçları işlendiği tespit edildi.

23.08.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-17" operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca 15 Ağustos'ta Adana merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılıkça salıverildi, nöbetçi hakimliğe çıkarılan elebaşı Ahmet Kurt'un da aralarında olduğu 5'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yumurtalık Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "nitelikli yağma", "mala zarar verme", "kasten yaralama", "silahla tehdit" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarını örgütlü olarak işledikleri tespit edilen organize suç örgütüne yönelik 15 Ağustos'ta Adana merkezli 4 ilde operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, elebaşı Ahmet Kurt'un da aralarında olduğu 15 zanlı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin, kurdukları sözde mahkemelerde mağdurlara ceza vererek taşınır/taşınmaz mallarına el koydukları, tehdit, cebir, şiddet ve şantaj ile el koydukları malları başkasının üzerine zorla geçirdikleri ve bundan komisyon aldıkları belirlenmişti. Operasyonda av tüfekleri, çok sayıda alacak verecek defteri, mağdurlarla yapılan satış anlaşmaları ve mağdurların haklarından feragat ettiğine dair zorla doldurtulmuş dilekçeler ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Operasyon, adana, Güvenlik, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
19:09 Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
18:25 Fed Başkanı Powell: Para politikasında ayarlama zamanı geldi Fed Başkanı Powell: Para politikasında ayarlama zamanı geldi
17:41 Türkiye ile Rusya ortak devriyeye yeniden başladı Türkiye ile Rusya ortak devriyeye yeniden başladı
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 23:04:02. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement