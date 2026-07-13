Adana\'da Orman Yangını

ADANA'nın Feke ilçesinde orman yangını çıktı, bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

İlçedeki Belenköy Mahallesi Karahanlıdere mevkisinde, saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.