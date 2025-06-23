Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Üçtepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 3 helikopter, 6 arazöz ve 2 iş makinesi sevk edildi.
Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Orman Yangını: Mücadele Sürüyor - Son Dakika
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