Adana'da Ormanlık Alanda Çıkan Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, ormanlık alana sıçrayan anız yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çörten Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 140 personel, 2 söndürme uçağı, 2 helikopter, 22 arazöz, ilk müdahale araçları ve iş makineleri yönlendirildi.

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.