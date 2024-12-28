Adana\'da Otobüs Devrildi, 7 Yaralı

Adana'da cip ile çarpışan özel halk otobüsü devrildi, 7 kişi yaralandı.
Cumali Demir idaresindeki 06 ECB 293 plakalı cip ile Ali Adamhasan yönetimindeki 01 J 0253 plakalı özel halk otobüsü, merkez Sarıçam ilçesi İstiklal Mahallesi'nde 3890 ile 4002 sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs devrildi.
Kazada, sürücüler ile 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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