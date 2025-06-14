Adana\'da Otomobil Ayakkabı Mağazasına Daldı

ADANA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, cadde üzerindeki bir ayakkabı mağazasına daldı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Baraj Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği 01 BFG 80 plakalı otomobil önce kaldırıma çıkıp, ardından cadde üzerindeki bir ayakkabı mağazasına daldı Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde ve iş yerinde hasar oluştu.

Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.