Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.
İsmail İ. idaresindeki 80 ABP 947 plakalı otomobil, Kozan- Feke kara yolunda karşı yönden gelen Mehmet Y'nin kullandığı 80 AUA 347 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan Battal Y. (84), Mahmut İ. (53), Ümmügülsüm Y. (47), Mustafa Tunahan K. (34), Sariye K. (34) ve Feyza Betül K. (7) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Otomobil Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Elazığ il protokolü, Ramazan Bayramı çerçevesinde Gazi Huzurevi sakinlerini unutmadı. Vali, milletvekili, belediye başkanı ve siyasi parti temsilcileri huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.
Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Yingcheng kentinde bulunan 300 megavat basınçlı hava enerji depolama istasyonu Salı günü faaliyete geçti. Bu teknolojiyle enerji talebinin düşük olduğu zamanlarda yeraltı mağarasına hava pompalanacak, talebin arttığı zamanlarda ise basınçlı hava enerji üretmek üzere serbest bırakılacak. Süper güç bankası olarak adlandırılan istasyonun yılda 500 milyon kilovat-saat elektrik üretmesi bekleniyor.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, Niğde'nin Değirmenli beldesinde toprağa verildi. Şehidin naaşı, ailesinin evine götürüldükten sonra belde meydanında düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, şehidin ailesi, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Tekirdağ Valiliği, Ramazan Bayramı tatili ile eğitim öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme denk gelmesi nedeniyle vatandaşların dönüş yapacağı tarihlerde trafik tedbirleri alınacağını duyurdu. İstanbul ve Ankara illerine giden kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların belirli bir süre boyunca Tekirdağ'dan geçişlerine izin verilmeyecek.
Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı ve diğer daire müdürleri de katıldı.
Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı, daire müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.
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