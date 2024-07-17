Adana\'da Otomobil Devrildi: 7 Kişi Yaralandı

Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde yol kenarındaki ağaçlık alana devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gedikli Mahallesinde yol kenarındaki ağaçlık alana otomobil devrildiğini fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışarak yaralanan 7 kişi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.