Adana'da Otomobilde Uyuşturucuyla Yakalanan Tutuklu 2 Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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Adana'da Otomobilde Uyuşturucuyla Yakalanan Tutuklu 2 Sanık Hakkında Dava Açıldı

Adana\'da Otomobilde Uyuşturucuyla Yakalanan Tutuklu 2 Sanık Hakkında Dava Açıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilde uyuşturucuyla yakalanan tutuklu 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 15 Ağustos 2023'te tutuklanan N.D. ve M.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanıklar hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

08.05.2024 10:07
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilde uyuşturucuyla yakalanan tutuklu 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 15 Ağustos 2023'te tutuklanan N.D. ve M.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay günü sanık M.T'nin yolcu konumunda bulunduğu N.D. idaresindeki otomobilin Yeşilevler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurulduğu, otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle arama yapıldığı ve aracın vites kutusuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

Sanıkların uyuşturucu poşetinde parmak izlerinin tespit edildiği, aracın bagajında yapılan aramada ise hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği anlatılan iddianamede, M.T. ve N.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güvenlik, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Otomobilde Uyuşturucuyla Yakalanan Tutuklu 2 Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Otomobilde Uyuşturucuyla Yakalanan Tutuklu 2 Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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