Adana'da Otomobilinde Uyuşturucu Bulunan Kişiye Ağır Ceza - Son Dakika
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Adana'da Otomobilinde Uyuşturucu Bulunan Kişiye Ağır Ceza

Adana'da bir kişinin otomobilinin bagajında sentetik uyuşturucu bulunması üzerine yapılan aramada, cep telefonunda uyuşturucu ticareti ile ilgili yazışmalar tespit edildi. Mahkeme, sanığı 24 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 187 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

03.06.2024 13:37
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ADANA'da otomobilinin bagajında sentetik uyuşturucu bulunan T.K., cep telefonunda uyuşturucu ticareti ile yazışmalar çıkınca 24 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 187 bin lira adli para cezasına mahkum edildi.

Narkotik ekipleri, bir ihbar üzerine 14 Mart 2023'te Yeşiloba Mahallesi'nde T.K.'ya ait otomobili durdurdu. Otomobilde dedektör köpeği ile yapılan aramada aracın bagajına gizlenmiş sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. T.K.'nin üst aramasında uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 14 bin 160 lira ile cep telefonunun incelenmesinde uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar tespit edildi. Tutuklanan T.K. hakkında Adana 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan açılan dava karara bağlandı. Karar duruşmasına tutuklu T.K. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Avukatının da hazır bulunduğu duruşmada T.K., suçlamayı kabul etmeyerek, "Otomobilin bagajında bulunan uyuşturucu bana ait değil. Haberim yoktu" diyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık T.K.'yi 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama'" suçundan 24 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 187 bin lira adli para cezasına mahkum edip tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Adana'da Otomobilinde Uyuşturucu Bulunan Kişiye Ağır Ceza - Son Dakika
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