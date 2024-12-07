Adana'da otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis için tören düzenlendi - Son Dakika
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Adana'da otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis için tören düzenlendi

Adana\'da otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis için tören düzenlendi

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, uygulama noktasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Akgül için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

07.12.2024 14:17
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, uygulama noktasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Akgül için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Sezai Karakoç Bulvarı'nda "dur" ihtarına uymayan Murat A'nın kullandığı 31 AED 634 plakalı otomobil, uygulama noktasında görevli polis memuru Mustafa Akgül'e (50) çarptı.

Otomobil, daha sonra refüjdeki sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.

Durumun telsiz anonslarıyla bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra takviye polis sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde polis memuru Akgül'ün şehit olduğunu belirledi.

Kazada yaralanan ve uzman çavuş olduğu öğrenilen sürücü ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Akgül'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Şehidin cenazesi toprağa verildi

Şehit Mustafa Akgül için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınan şehidin naaşı Adana İl Emniyet Müdürlüğü önüne getirildi.

Törene, Akgül'ün aile ve yakınları ile Adana Vali Vekili İbrahim Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, askeri ve mülki erkan ile mesai arkadaşları katıldı.

Burada düzenlenen törende, şehidin öz geçmişi okundu, Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın dua etmesinin ardından cenaze Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na götürüldü.

Akgül'ün cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda İl Müftüsü Taşcı'nın kıldırdığı namaz sonrası Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis için tören düzenlendi - Son Dakika


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