Adana'da otomobilin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı - Son Dakika
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Adana'da otomobilin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Adana\'da otomobilin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor bölümüne giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde çıkarıldı. Yılan, şehir merkezinden uzak bir doğal yaşam alanına salındı.

19.03.2024 14:07  Güncelleme: 14:08
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Adana'da otomobilin motor bölümüne giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilin motor bölümüne yılan girdiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yılanın aracın motor bölümünde olduğunu tespit etti.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla yılanı araçtan çıkardı.

Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, şehir merkezinden uzak yerde doğal yaşam alanına salındı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Seyhan, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da otomobilin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı - Son Dakika

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