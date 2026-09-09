Adana'da otoyol kenarında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Adana'da otoyol kenarında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Adana\'da otoyol kenarında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
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Adana'da Tarsus-Gaziantep-Adana (TAG) Otoyolu kenarında kimliği belirsiz çürümüş erkek cesedi bulundu. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı; kimliği ve ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek.

ADANA'da Tarsus-Gaziantep- Adana (TAG) Otoyolu kenarında kimliği belirsiz çürümüş erkek cesedi bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi TAG Otoyolu kenarında meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar, otoyol kenarında hareketsiz yatan kişiyi fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, çürümeye başladığı belirlenen cesedin erkeğe ait olduğunu belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cesedin kimliği ve kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsini ardından belli olacak.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da otoyol kenarında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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