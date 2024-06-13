Adana'da Otoyolda Kaza: Tır Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Adana'da Otoyolda Kaza: Tır Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı

Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen kazada, yabancı plakalı bir tır, arkadan çarptığı kamyona sürücüsüyle birlikte yaralandı. Yaralı tır sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle otoyolda uzun bir araç kuyruğu oluştu.

13.06.2024 11:15
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Adana'da otoyolda kamyona çarpan tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen yabancı plakalı tır, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Acıdere Mahallesi mevkisinde O.Y. idaresindeki 33 AHJ 917 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada yabancı plakalı tırın sürücüsü yaralandı.

Kamyon şoförü O.Y'nin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan tır sürücüsü sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü O.Y. ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza sonrası otoyolda yaklaşık 25 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da Otoyolda Kaza: Tır Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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