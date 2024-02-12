Adana'da otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan minibüste hasar oluştu - Son Dakika
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Adana'da otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan minibüste hasar oluştu

Adana\'da otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan minibüste hasar oluştu

Adana'da seyir halindeyken yangın çıkan minibüste hasar meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi yakınında alev aldı. Sürücünün aracı güvenlik şeridine çekmesi üzerine itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak minibüste hasar oluştu.

12.02.2024 12:07  Güncelleme: 12:10
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Adana'da otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan minibüste hasar oluştu.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi yakınında alev aldı.

Aracı güvenlik şeridine çeken sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle minibüste hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

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