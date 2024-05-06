Adana'da özel halk otobüsü yayaya çarptı, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da özel halk otobüsü yayaya çarptı, hayatını kaybetti

Adana\'da özel halk otobüsü yayaya çarptı, hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, özel halk otobüsünün çarptığı yayanın hayatını kaybettiği kaza, araç kamerası tarafından kaydedildi. Kaza sonucunda hayatını kaybeden Fadime Günendi'nin yaşamını yitirdiği anlar kamera kaydına yansıdı. Sürücü gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

06.05.2024 13:39
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, özel halk otobüsünün çarptığı yayanın hayatını kaybettiği kaza, araç kamerası tarafından kaydedildi.

Belediye Evleri Mahallesi 84117. Sokak'ta dün, yolun karşısına geçmek isteyen Fadime Günendi'ye (67) çarpan 01 J 0305 plakalı otobüsün sürücüsü O.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Günendi'nin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin kamera kaydına ulaşıldı.

Aracın kamerasınca, sokağa dönen otobüsün Günendi'ye çarpması görüntülendi. Kayıtta, yayaya çarptığını fark etmeyen sürücünün kısa süre seyrini sürdürmesi de yer aldı.

Merkez Çukurova ilçesinde dün, O.Ö'nün kullandığı özel halk otobüsünün çarptığı Fadime Günendi kaza yerinde hayatını kaybetmiş, sürücü gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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