Adana\'da özel halk otobüsü yayaya çarptı, hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, özel halk otobüsünün çarptığı yayanın hayatını kaybettiği kaza, araç kamerası tarafından kaydedildi.
Belediye Evleri Mahallesi 84117. Sokak'ta dün, yolun karşısına geçmek isteyen Fadime Günendi'ye (67) çarpan 01 J 0305 plakalı otobüsün sürücüsü O.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan Günendi'nin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin kamera kaydına ulaşıldı.
Aracın kamerasınca, sokağa dönen otobüsün Günendi'ye çarpması görüntülendi. Kayıtta, yayaya çarptığını fark etmeyen sürücünün kısa süre seyrini sürdürmesi de yer aldı.
Merkez Çukurova ilçesinde dün, O.Ö'nün kullandığı özel halk otobüsünün çarptığı Fadime Günendi kaza yerinde hayatını kaybetmiş, sürücü gözaltına alınmıştı.
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