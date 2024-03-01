Adana'da park halindeki motosikleti çalan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da park halindeki motosikleti çalan şüpheliler tutuklandı

Adana\'da park halindeki motosikleti çalan şüpheliler tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir otoparkta park halinde bulunan motosiklet çalındıktan sonra güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Zanlılar, yapılan baskınlarla yakalanarak çalınan motosiklet sahibine teslim edildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

01.03.2024 10:54  Güncelleme: 10:57
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Adana'da park halindeki motosikleti çalıp kaçtıktan sonra güvenlik kamerasından kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde S.G'ye ait otoparkta park halinde bulunan motosiklet kilidi kırılarak çalındı.

Motosikletinin çalındığını fark eden S.G, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Ekipler, otoparkın güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak olaya karışan 2 kişinin kimliğini belirledi.

Zanlılar Ferdi D. ve Seruhan C, evlerine yapılan baskınlarla yakalandı.

Çalınan motosiklet de sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların otoparktaki motosikleti çalıp uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da park halindeki motosikleti çalan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
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