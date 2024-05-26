Adana\'da park halindeki otomobile çarpıp devrilen araçta 2 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, park halindeki otomobile çarpıp devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı.
Varsaklar Mahallesi'nde Enes B. (25) yönetimindeki 01 ANV 436 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 01 AGJ 996 plakalı otomobile çarparak devrildi.
Kazada, sürücü Enes B. ile araçtaki Umutcan E. (24) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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