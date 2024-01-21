 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, park halindeki bir tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Adana\'da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti
21.01.2024 - 00:17,
Abone Ol

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Orhangazi Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda Selçuk Şimşekli idaresindeki 33 VCS 15 plakalı otomobil, park halindeki 55 AFB 817 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şimşekli'nin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralı Yemliha Nergis Yolcu'yu hastaneye kaldırdı. Yolcu, kurtarılamadı.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından açıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Orhangazi, Sarıçam, Selçuk, Adana, Adana, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29
Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
23:21 Otomobil camı kırıp alışveriş merkezine girdi, yürüyen merdivende asılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 09:44:14. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement