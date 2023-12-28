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Adana'da Plastik Yüklü Tırda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Adana'da Plastik Yüklü Tırda Yangın Çıktı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halinde olan plastik yüklü bir tırda yangın çıktı. Sürücü tarafından fark edilen yangın sonrasında tır kullanılamaz hale geldi.

Adana\'da Plastik Yüklü Tırda Yangın Çıktı
28.12.2023 - 17:31,
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan plastik yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen plastik yüklü tırın motor kısmında, Ceyhan- İskenderun Otoyolu'nda seyir halindeyken yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü aracı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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