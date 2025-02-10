Adana'da Polis Merkezine Uyuşturucu Götüren Şahsa 15 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
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Adana'da Polis Merkezine Uyuşturucu Götüren Şahsa 15 Yıl Hapis İstemi

Adana'da gözaltındaki arkadaşına döner ekmeği arasında uyuşturucu götürdüğü iddia edilen Y.Ç. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olay, 7 Haziran 2024'te Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Y.Ç., serbest bırakılmasına rağmen yargı süreci devam edecek.

10.02.2025 14:59
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ADANA'da polis merkezinde gözaltında olan arkadaşına döner ekmeği arasında uyuşturucu götürdüğü iddia edilen Y.Ç. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 7 Haziran 2024'te Yüreğir ilçesi Köprübaşı Polis Merkezi'nde meydana geldi. Y.Ç., farklı bir suçtan polis merkezinde gözaltında bulunan arkadaşı M.Y.'ye yemek götürme bahanesiyle, döner ekmeği arasına gizlenmiş, iki uyuşturucu hap götürdü. Ekmeği kontrol eden ekipler, uyuşturucuyu fark edince Y.Ç.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Y.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen Y.Ç.'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: DHA

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