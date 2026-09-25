Adana\'da polis okul çevresinde narkotik köpekli denetimi eğitim yılı boyunca sürdürecek

Adana'da polis okul çevresinde narkotik köpekli denetimi eğitim yılı boyunca sürdürecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da polis ekipleri, okul çevrelerinde uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik denetim gerçekleştirdi. Şüpheli kişiler ile araçların kontrol edildiği denetimlere narkotik dedektör köpeği de destek verdi; çalışmaların eğitim-öğretim yılı boyunca süreceği bildirildi.
Adana'da polis ekiplerince okul çevrelerinde uyuşturucu suçlarının önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, öğrencilerin güvenli ve huzurlu ortamda eğitimlerini sürdürmeleri amacıyla okul çevrelerinde çalışma yaptı.
Denetimlerde şüpheli kişiler ile araçlar kontrol edildi.
Narkotik dedektör köpeğinin de destek verdiği denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: AA
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