Adana'da Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Adana'da Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi, rahim ağzı kanseri farkındalık ayı dolayısıyla kadınlara yönelik bilgilendirme etkinliği düzenledi. Eğitimde kanserin belirtileri, risk faktörleri ve korunma yolları anlatıldı. Katılımcılara hijyen ürünleri dağıtıldı ve sağlık taramaları için yönlendirmelerde bulunuldu.

30.01.2025 12:11  Güncelleme: 13:45
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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 1-31 Ocak Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri farkındalık ayı kapsamında kadınlara yönelik bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü tarafından beş farklı noktada bulunan danışma merkezlerinde, rahim ağzı kanseri farkındalık ayı kapsamında kadınlara yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Eğitimde, "Rahim ağzı kanseri nedir? Belirtileri ve nedenleri nelerdir?", "Serviks kanserinin evreleri, risk faktörleri, erken teşhisin önemi", "Rahim ağzı kanseri tanısının nasıl konulduğu", "Tarama testlerinin neler olduğu (pap smear ve Hpv testi gibi), nerede yapıldığı" ve "Serviks kanserinden korunma" konuları anlatıldı.

Ayrıca yeni doğum yapmış veya yapacak katılımcılara, "Güvenli annelik" eğitimi verilerek gebeliğe hazırlık, gebelik dönemi, doğum ve lohusalık hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kadınlara regl hijyen ürünleri dağıtıldı

Yine eğitimde, "Menopoz" ve "Gebeliği Önleyici Korunma Yolları" semineri verildi. Eğitime katılan kadınlara, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) broşürleri ve regl hijyen ürünleri dağıtıldı. Programın sonunda, katılımcılar ile interaktif soru-cevap oturumu gerçekleştirildi. Dağlıoğlu Mor Yerleşke'de kadınlar, KETEM Sağlık Merkezi'ne mamografi ve smear kanser erken teşhisi için götürüldü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana'da Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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