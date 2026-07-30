Adana'da Restorana Silahlı Saldırı: 4 Yaralı
Çukurova'da bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı, şüpheliler kaçtı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde restorana düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki restoranın bulunduğu bölgeye gelen 2 şüpheliden biri iş yerine ateş açtı.
Şüpheliler daha sonra motosikletle olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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