Adana\'da Ruhsatsız Silah ve Kokain Operasyonu: 1 Tutuklama

Adana'da ruhsatsız 4 silah ve 100 gram kokain ele geçirilen evdeki 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah ve uyuşturucu bulunduğu belirlenen Şakirpaşa Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil eve operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramalarda, makineli tabancanın da arasında olduğu ruhsatsız 3 tabanca ve av tüfeği ile 100 gram kokain buldu.

Şüpheli Ömer A. ve babası Orhan A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ömer A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Orhan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.