Adana\'da ruhsatsız tabanca ele geçirilen evin sahibi gözaltına alındı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 1'i kurusıkı 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilen evin sahibi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla ilgili çalışmaları neticesinde ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.

Adreste 1'i kurusıkı 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.