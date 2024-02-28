Adana'da Ruhsatsız Tabancalar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Ruhsatsız Tabancalar Ele Geçirildi

Adana\'da Ruhsatsız Tabancalar Ele Geçirildi

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yapılan bir operasyonda, ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti ve şüphelinin kullandığı aracı durdurarak arama yaptı. Aramada, 4 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi bulundu. Sürücü gözaltına alınarak jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

28.02.2024 10:16  Güncelleme: 10:19
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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde ruhsatsız 4 tabanca ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesinde bir kişinin yasa dışı silah ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelinin kullandığı aracı takibe alıp durdurdu.

Araçta yapılan aramada ruhsatsız 4 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi bulundu.

Ele geçirilen silahlarla ilgili gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Yumurtalık, Adana, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Ruhsatsız Tabancalar Ele Geçirildi - Son Dakika
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