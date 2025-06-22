Adana\'da Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi

Adana'da jandarma ekiplerince ikametinde 2 ruhsatsız tüfek ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki eve operasyon düzenledi.
Adreste kaleşnikof piyade tüfeği, av tüfeğiyle bu silahlara ait mermi ve kartuşlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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