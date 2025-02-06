Adana'nın Karaisalı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle çatısı zarar gören okuldaki öğrenciler tedbir amaçlı tahliye edildi.
İlçede etkili olan rüzgarda, Ömer Nasuhi Bilmen Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin çatısında zarar oluştu.
İhbar üzerine okula polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevrede önlem alan ekipler, öğrencileri tedbir amaçlı tahliye etti.
Rüzgar nedeniyle merkez Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'ndeki Veysel Karani Ortaokulu'nun bahçesindeki kameriye de devrildi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Rüzgar Okulu Tahrip Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?