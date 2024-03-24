Adana\'da Kendisini Avukat Olarak Tanıtan Şüpheli Tutuklandı

Adana'da kendisini avukat olarak tanıtıp vatandaşları dolandırmaya çalışan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin Adana Adalet Sarayı içerisinde avukat cübbesi giyip mahkeme salonları önünde beklediği ve vatandaşları dolandırmaya çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli B.S'nin avukat cübbesiyle adliyenin baro lokali ve mahkeme salonu önünde çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştığını tespit etti.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla B.S'yi gözaltına alan ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları aramada sahte avukat kimliği, avukat cübbesi, ruhsatsız tabanca ve dolandırıcılıkta kullanıldığı belirlenen adli evraklar ele geçirdi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen B.S. adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye gönderilen B.S. "nitelikli dolandırıcılık", "kamu görevini usulsüz olarak üstlenme", "resmi belgede sahtecilik", "özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması" suçlamasıyla tutuklandı.
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