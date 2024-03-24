Adana\'da Kendisini Avukat Olarak Tanıtan Şüpheli Tutuklandı

Maltepe'de Balkondan Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Maltepe'de, iddiaya göre halı silkelediği sırada dengesini kaybederek balkondan düşen 33 yaşındaki Korcan Özbay hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Özbay'ın yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Baba Abdullah Seyfettin Özbay, oğlunun herhangi bir psikolojik sorunu olmadığını ve nişanlı olduğunu dile getirdi. Olayın şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.