Adana'da Sakaryaspor-Bodrum FK Maçında Yanıcı Maddeler Bulundu - Son Dakika
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Adana'da Sakaryaspor-Bodrum FK Maçında Yanıcı Maddeler Bulundu

Adana\'da Sakaryaspor-Bodrum FK Maçında Yanıcı Maddeler Bulundu

Adana'da oynanan Trendyol 1. Lig play-off final maçında, reklam panolarının altında saklanmış çantada çok sayıda meşale, sis bombası ve torpil bulunmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü, maç öncesi çanta içerisindeki malzemelerle ilgili çalışma başlattı. Görevliler N.S. ve H.A. gözaltına alındı ve serbest bırakıldı. Malzeme sorumlusu O.K'nin ifadesi Sakarya'da alınacak.

01.06.2024 10:27
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Adana'da Sakaryaspor- Bodrum FK arasında oynanan Trendyol 1. Lig play-off final maçında, reklam panolarının altında saklanmış çantada çok sayıda meşale, sis bombası ve torpil bulunmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü, Yeni Adana Stadı'nda 30 Mayıs'ta oynanan Sakaryaspor-Bodrum FK maçı öncesi reklam panosu altındaki çanta içerisinde çok sayıda meşale, sis bombası ve torpil bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Stadın güvenlik kameralarını inceleyen polis, çantanın Sakaryaspor malzeme sorumlusu O.K. tarafından stada getirildiğini ve soyunma odası girişinde stat reklam panosu görevlileri N.S. ve H.A'ya verildiği belirlendi.

Çantayı reklam panosu altına sakladığı tespit edilen görevliler N.S. ve H.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyet müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Malzeme sorumlusu O.K'nin ifadesinin de Sakarya'da alınacağı öğrenildi.

Atılan yanıcı maddeler nedeniyle maça 5 dakika ara verilmişti

Sakaryaspor-Bodrum FK play-off final maçının 1. dakikası içinde Sakaryaspor taraftarlarının bulunduğu tribünlerden sahaya yanıcı maddeler atılması nedeniyle hakem Abdulkadir Bitigen, oyunu bir süre durdurarak anons yaptırmıştı.

Atılan maddelerin temizlenmesinin ardından Abdulkadir Bitigen, yaklaşık 5 dakika ara verilen maçı hakem atışıyla başlatmıştı.

Sakaryaspor'u normal süresi 1-1 biten ve uzatmaya giden maçta 3-1 mağlup eden Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Sakaryaspor-Bodrum FK Maçında Yanıcı Maddeler Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Sakaryaspor-Bodrum FK Maçında Yanıcı Maddeler Bulundu - Son Dakika
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