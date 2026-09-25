Adana'da sanık kasten öldürme suçundan müebbet, ruhsatsız silahtan 10 ay hapis aldı - Son Dakika
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Adana'da sanık kasten öldürme suçundan müebbet, ruhsatsız silahtan 10 ay hapis aldı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde 16 Eylül 2022'de sokakta bir kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, kasten öldürme suçundan müebbet, ruhsatsız silah taşıma suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi sokakta tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 10 ay hapis cezası verildi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ö.T. ve maktul Atakan Denizli'nin müşteki babası Serkan Denizli ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 16 Eylül 2022'de Sucuzade Mahallesi'nde sanığın sokakta takip ettiği Atakan Denizli'yi tabancayla göğsüne ateş açarak öldürdüğünü, Ö.T'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ö.T, mahalleden arkadaşları ile Atakan Denizli arasında "namus meselesi" olduğunu ve bu konu sebebiyle olay öncesinde kavga ettiklerini öne sürdü.

Olay günü Denizli ile sokakta tartışma yaşadıklarını belirten sanık, "Ben Atakan'ın bacağına tabanca ile ateş etmek istedim. Kendisi eğilince kalbine isabet aldı. Ben normalde tabanca taşımıyordum. Olay sebebiyle pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Müşteki baba Serkan Denizli ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde 16 Eylül 2022'de Atakan Denizli'yi sokakta tabancayla öldürdüğü iddiasıyla aranan Ö.T, Yenibey Mahallesi'nde bir arkadaşına ait evde saklandığı sırada polis ekiplerince yakalanmıştı. 20 Eylül 2022'de tutuklanan sanık hakkında daha sonra dava açılmıştı.

Kaynak: AA
3. SayfaMahkemeSeyhanAdliyeGüncelEylülAdanaCezaSuçSon Dakika

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