Adana'da Satırlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan satırlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Doğankent Gazipaşa Mahallesi'ndeki sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Satırın kullanıldığı kavgada Suriye uyruklu Z.E'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekibi, yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.