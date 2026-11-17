Adana'da Nurseli Sezer'i (28), evinin önünde 8 bıçak darbesiyle ağır yaralayan Ramazan Sincar'ın yargılandığı davanın duruşması, eksik delillerin toplanması ve sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla ertelendi. Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Sezer, "Akli dengesi yerinde olmayan biri, tasarlayarak ve planlayarak bu işi gerçekleştiremez" dedi.

Olay, 8 Haziran'da Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Sincar, Nurseli Sezer'in evinin önünde beklemeye başladı. Şüpheli, eve geldiğini gördüğü Sezer'e önce sarıldı, ardından 8 bıçak darbesiyle yaralayıp kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Boynundan, başından, akciğerinden, omzundan ve kolundan yaralanan Nurseli Sezer'e ilk müdahaleyi komşusu olan doktor yaptı. Hastaneye kaldırılan Sezer, 2 günü entübe olmak üzere toplam 10 gün tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

21 YIL HAPİS TALEBİ

Olayın ardından şüpheli Ramazan Sincar, kısa sürede yakalandı. Emniyetteki ifadesinde, "Kendisine platonik olarak aşığım, bir haftadır takip ediyorum. Sosyal medyasından gittiği spor salonunu öğrendim, ona karşılıksız hisler besliyordum. Olay günü de kendisinin evinin oraya gidip beklemeye başladım. Üzerimde daha önce temin ettiğim bıçak vardı. Onu görünce sarıldım ve bıçakla yaraladım" diyen Ramazan Sincar, tutuklandı.

Ramazan Sincar hakkında 'Tasarlayarak kadına karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 21 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Öte yandan sanık, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla rapor alınmak üzere Ruh Sağlığı Hastanesi'ne sevk edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ramazan Sincar'ın Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılandığı davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya taraf avukatları ve Sincar katıldı. Savunma yapan Sincar, "Akıl sağlığım yerinde değildi, pişmanım" dedi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, eksik delillerin toplanmasına ve Sincar'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek hakkında rapor alınmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, mahkeme ise 28 Şubat'a ertelendi.

'AKLİ DENGESİ YERİNDE OLMAYAN BİRİ BU İŞİ GERÇEKLEŞTİREMEZ'

Duruşma sonrası adliye önünde konuşan ve çok üzgün olduğunu belirten Nurseli Sezer, "Sanık Ramazan, mahkemede kendisinin akıl sağlığı yerinde olmadığına dair birtakım şeyler söyledi. Beni gayet bilinçli şekilde bıçakladı. Tüm Türkiye görüntüleri izledi. Akli dengesi yerinde olmayan biri, tasarlayarak ve planlayarak bu işi gerçekleştiremez" dedi.

Nurseli Sezer'in avukatı Yelda Yurt Aslan ise sanığın akli dengesinin yerinde olduğunu belirterek, "Sanık, fiile ilişkin bir gerekçe sunamadı. Böyle bir olayın zaten gerekçesi olamaz ama ne için yaptığını bile açıklayamadı. 'Nurseli'nin yanına gittim, hiç konuşmadan üzerimde taşıdığım bıçakla saldırdım. Pişmanım' diyerek kendini savundu. Duruşmadaki anlatımı, akli dengesinin yerinde olduğunu gösteriyor. Duruşmada yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.