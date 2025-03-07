Adana'da Sıcaklık 29 Dereceye Yükseldi - Son Dakika
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Adana'da Sıcaklık 29 Dereceye Yükseldi

Geçen hafta -4 dereceyi gören Adana'da bugün hava sıcaklığı 29 dereceye ulaştı. Vatandaşlar parklara akın etti.

07.03.2025 15:54
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Adana'da termometreler 29 dereceyi gösterdi

Geçtiğimiz hafta Sibirya soğukları nedeniyle eksi 4 dereceyi gören Adana'da bugün termometreler 29 dereceyi gösterdi

ADANA - Geçtiğimiz hafta Sibirya soğuklarının etkisiyle-4 dereceye ulaşarak zirai don yaşanan Adana'da termometreler bugün 29 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar park ve bahçelere akın etti.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da geçtiğimiz hafta 4 gün boyunca gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 4 derecelere ulaşarak zirai don yaşanmasına neden oldu. Hafta başından itibaren soğuk havaların etkisini kaybetmesiyle birlikte Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası etkili olmaya başladı. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık artışı Adana'da yaz günlerini yaşatmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı saat 14.30 itibariyle 26,6 derece ölçülürken, park ve bahçelerdeki termometreler 29 dereceye kadar ulaştı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ise parklarda zaman geçirdi.

Parkta spor yapan İbrahim İpteş, "Hava çok güzel. Bende kendimi parka atıp spor yaparak bu havanın tadını çıkartıyorum. Ancak bundan sonraki aylarda sıcaklıklar daha da artacak. Yaylası olanlar yaylaya gidecek olmayanların Allah yardımcısı olsun. Geçen hafta 4-5 gün soğuk havalar oldu ama şimdi hava çok güzel" dedi.

İkiz çocuklarını parkta gezdiren Asef Herikçi ise "Bugün çok sıcak. Çocuklarımızı dışarı çıkarttık, gezdiriyorum. Bundan sonra hava sıcaklığı giderek de artıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sibirya, Afrika, Adana, Son Dakika

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