Adana'da şiddetli rüzgar ağaç ve aydınlatma direğini devirdi, anı kamerada

Adana'da şiddetli rüzgar ağaç ve aydınlatma direğini devirdi, anı kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da dün gece başlayan şiddetli rüzgar Seyhan Yenidam Mahallesi'nde bir ağacı devirdi; devrilme anı güvenlik kamerasınca görüntülendi. Yüreğir Sarıçam'da ağaç dalları pazar tezgahlarının yakınına düştü, Çukurova'da aydınlatma direği yola devrildi.
Adana'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte dün gece saatlerinde başlayan rüzgar nedeniyle Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'nde bir ağaç devrildi.
Ağacın devrilme anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Şiddetli rüzgarın etkili olduğu Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde ağaç dalları pazar tezgahlarının yakınına düştü.
Çukurova ilçesinde de bir aydınlatma direği yola devrildi.
Kaynak: AA
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