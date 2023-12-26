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Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'nın Feke ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Çandılar Mahallesi'nde sokakta Muhammet Akyol (38) ile Mahir S. arasında tartışma çıktı. Akyol, silahla Mahir S'yi yaraladı. Şüpheli bir kişi ise Akyol'a ateş etti. Jandarma, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen O.S'yi gözaltına aldı.

Adana\'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
26.12.2023 - 21:11,
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Adana'nın Feke ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Çandılar Mahallesi'nde sokakta Muhammet Akyol (38) ile Mahir S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönmesi üzerine Akyol, silahla Mahir S'yi yaraladı. Bunun üzerine kimliği henüz tespit edilemeyen bir şüpheli de Akyol'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralılardan Akyol, kaldırıldığı Feke Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mahir S. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen O.S'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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