Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili tutuklanan sanığın müebbet ve 18 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, Irak'ta yakalanıp 27 Mart'ta getirildiği Adana'da tutuklanan M.O. (23), bazı müşteki ve tanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada beyanı alınan tanık E.D, kanal kenarında sanıkla oturdukları sırada yanlarına motosikletle 2 kişinin geldiğini belirtti.

Motosikletle gelen 2 kişinin daha sonra ara sokağa girdiğini ve M.O'nun da onların arkasından gittiğini anlatan E.D, "Ben de yanlarına doğru yaklaştım. Motosikletten inen Muharrem Bayır, sanıkla küfürlü konuştu ve aralarında tartışma çıktı. Muharrem direkt elini beline doğru götürdü. M.O. bu sırada kaçmaya başladı. M.O. kaçarken Muharrem Bayır ve yanındaki kişiye doğru tabancayla 4 ya da 5 el ateş etti. Muharrem Bayır ve yanındaki Hasan Basri Avcı yaralandıktan sonra sanık ateş etmedi." diye konuştu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.O, önceki beyanlarını tekrar ettiğini ve maktul Muharrem Bayır'ın olay günü kendisinden uyuşturucu madde bulmasını istediğini öne sürdü.

Motosikletle yanına gelen Muharrem Bayır ve Hasan Basri Avcı'nın kuzenlerinin yanında kendisine küfrettiklerini iddia eden M.O, "Muharrem bu sırada elini beline doğru götürdü. Elinde siyah bir cisim gördüğümü biliyorum. Kendimi korumak adına hedef gözetmeksizin 4 el ateş ettim. Olayın ardından metruk bir evde saklandım, sonra kendi imkanlarımla Irak'a gittim. Orada yakalanıp Türkiye'ye getirildim. Suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Müşteki Hasan Basri Avcı ise olay günü maktulün telefonda sanığa küfretmediğini ve uyuşturucu talebinde bulunmadığını ileri sürdü.

Maktulün babası Cesur Bayır ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti de beyanı alınmayan tanıkların bir sonraki celse dinlenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi Kadife Caddesi'nde 21 Ağustos 2024'te Muharrem Bayır'ın hayatını kaybettiği, Hasan Basri Avcı'nın ise yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirilen M.O. 27 Mart'ta tutuklanmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanık hakkında Muharrem Bayır'a yönelik öldürme eylemi sebebiyle "kasten öldürme" suçundan müebbet, Hasan Basri Avcı'ya yönelik eylemi nedeniyle de "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ise 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.