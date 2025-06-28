Adana\'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

ADANA'da arkadaş grubu arasında çıkan silahlı kavgada Hasan Karaaslan boynundan ve başından vurularak yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Olay, 26 Haziran akşamı merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaş grubu arasında başladığı iddia edilen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabancalarla ateş açılan kavgada Hasan Karaaslan boynundan ve başından, 4 kişi de bacaklarından vurularak yaralandı. Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel harekat polislerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı olay yerindeki yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan ve yoğun bakım ünitesine alınan Hasan Karaaslan, bu gece saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.